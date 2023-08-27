الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا تطالب سوريا بطرد قوات فاجنر

قوات فاجنر، فيتو
قوات فاجنر، فيتو

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من دمشق بإبلاغ عناصر قوات فاجنر المتواجدة هناك بالمغادرة.

طرد قوات فاجنر من سوريا 

وأكد المرصد السوري في بيانه أن قوات فاجنر تنتشر بشكل أساسي حول حقول النفط في البادية وحماة، ومن المقرر أن يتم استبدالها قريبا. ويأتي ذلك بعد حادث مقتل يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة هو وعدد من مساعديه في موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن هوية قتلى الطائرة المتحطمة ومن بينهم قائد فاجنر، يفجينبي بريجوجين.

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مطابقة قتلى طائرة زعيم فاجنر 

وذكرت اللجنة في البيان الصادر عنها اليوم الأحد، أن "الفحوص الجينية الجزيئية" أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريجوجين.

وانتشر مقطع مقطع فيديو مدته 40 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد قوات فاجنر الراحل  مما تسبب في إثارة  موجة من التكهنات حول مصيره، وما إذا كان لا يزال حيًا.

وتم التقاط الفيديو في شهر يونيو الماضي حيث ظهر بريجوجين عقب محاولة انقلاب فاشلة على الجيش الروسي، أكد فيها أنه يفضل أن يُقتل على أن يكذب على بلاده.

وتحدث زعيم فاجنر الراحل في المقابلة التي أجراها معه، المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف، عن طائرة تتفكك في السماء، ما أطلق العنان لموجة من الافتراضات على الإنترنت اليوم الأحد بشأن وفاته المفترضة.

وفي الفيديو قال بريجوجين  إن "روسيا على شفا كارثة لأن المؤسسة العسكرية تطرد تدريجيا رواة الحقيقة الذين يرفضون الانصياع للإدارة العليا".

فيديو لبريجوجين قبل أشهر من مقتله

كذلك أكد في المقطع الذي نشر على قناة جراي زون التابعة لفاغنر على تيليجرام، أن "البلاد وصلت إلى حالة من الغليان بعد أن تم الكذب على المواطنين"، وفق تعبيره.

وأردف قائلًا "من الأفضل أن تقتلني.. لكنني لن أكذب.. يجب أن أقول بصراحة أن روسيا على شفا كارثة وإذا لم يتم تعديل هذه التروس اليوم فسوف تتحطم الطائرة في الهواء".

واستقطب هذا الفيديو مئات التعليقات على جراي زون في غضون ساعات قليلة.فما تكهنت بعض المنشورات بأن بريجوجين لا يزال على قيد الحياة، وأنه سيظهر عاجلًا أم آجلًا ليصدم كارهيه.

وجاء في تعليق لأحد الأشخاص "قريبا سيقفز من صندوق السعوط ويجعل الشياطين يتغوطون على أنفسهم".كما وجهت بعض المنشورات أصابع الاتهام إلى الكرملين.

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خطة فاجنر لمواصلة عملياتها بعد مقتل بريجوجين.. وفاة الزعيم ومساعده تربك المجموعة.. ومخاوف من حصار المخابرات الروسية

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موقع بريطاني: فاغنر لا تمتلك أي خطط لمواصلة عملياتها بعد مقتل بريجوجين

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خطة فاجنر لمواصلة عملياتها بعد مقتل بريجوجين.. وفاة الزعيم ومساعده تربك المجموعة.. ومخاوف من حصار المخابرات الروسية

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