الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

رياضة الأقصر تنظم ندوة توعوية لمواجهة الانتحار

ندوة توعوية لمواجهة
ندوة توعوية لمواجهة الانتحار،فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة توعوية بعنوان " لا للانتحار " لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر وذلك بمشاركة 40 عضو من مركز الشباب.

وتناولت الندوة تعريف ظاهرة الانتحار وقتل النفس التي حرمها الله، وكيفية الحد منها و إبراز دور ومسئولية كافة الأطراف المعنية لمواجهتها من الدولة والأسرة ورجال الدين والتعليم وكافة المؤسسات المعنية، والتأكيد على أن الأديان السماوية تحرم قتل النفس.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر  وصلاح محمد رشوان مدير عام  الشباب والرياضة بحضور الشيخ محمد عباس من أوقاف الأقصر شهدت الندوة تفاعل كبير من الشباب المشارك، إذ جرى الإستماع إلى أفكارهم تجاه ظاهر الانتحار، وسبل مواجهتها ودورهم فى نشر الفكر الرافض للظاهرة والتسلح بالقراءة فى شتى المجالات والتمسك بتحقيق الأهداف والوصول إلى النجاح المنشود.

كما جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وجيهان عبده حسن مديرة ادارة تنمية الشباب وعمر محمد حرز الله مدير إدارة شباب الاقصر والكلاوتى محمد عمره منسق النادى الثقافى ومصطفى ثابت مشرف النادى الثقافى.

في إطار اليوم العالمي للتطوع، جوالة شباب الأقصر تشارك في معسكر إعداد قادة فرق جوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بورسعيد.

وشاركت جوالة الأقصر فى معسكر اعداد قادة  الجوالة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، فعاليات معسكر إعداد قادة فرق جوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من ٤ حتي ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، بمشاركة ١٤٠ جوال وجوالة من أعضاء مراكز الشباب والمنسقين ومساعديهم بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

ويتضمن المعسكر تنفيذ ورش عمل بشكل تخصصي وتفاعلي، يهدف إلى إعداد قادة للفرق بالمحافظات كما يعمل على تنمية مهاراتهم في المجالات الكشفية المختلفة.

ونفذت إدارة تمكين الشباب  خطة أندية السكان عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسة فيلم)، بمركز شباب "الحسينات"  بإدارة شباب"الطود"،  بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية. 

وياتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)  لتنفيذ تدريبات وانشطه وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  

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