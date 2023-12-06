السكر بـ 27 جنيها، وزارة التموين تكشف عن خطتها لحل الأزمة
أزمة السكر، أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد.
وأوضح تقرير مذاع على فضائية "صدى البلد" أن وزارة التموين تنفذ خطتها لمعالجة وحل أزمة السكر حتى يصل للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو.
وكشفت وزارة التموين عن خطتها لحل أزمة السكر من خلال المتابعة اللحظية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
ووجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.
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