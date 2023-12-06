رئيس الرعاية الصحية بـ«الصحفيين» يعلن آخر تطورات مشروع علاج الأعضاء وأسرهم

كشف الكاتب الصحفي محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، عن تطورات اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

شروط الاشتراك بالمشروع العلاجي في نقابة الصحفيين

وأعلن الجارحي الشروط المطلوبة لتجديد الاشتراك في المشروع العلاجي وتتمثل في الآتي:

١- صورة بطاقة الصحفي لتجديد مشروع العلاج، وتم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.

٢- مبلغ الزيادة في الاشتراك في مشروع العلاج ٧٥ جنيها فقط أي أن الاشتراك أصبح ٣٢٥ جنيها وأي مبالغ تقال غير ذلك غير صحيحة، وبالمقابل تم زيادة الحد الأقصى لكل عضو بمبلغ ١١ ألف جنيه.

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٣- تجديد اشتراك مشروع العلاج ٢٠٢٤ يحتاج فقط دفع اشتراك النقابة لعام ٢٠٢٣ وليس اشتراك النقابة ٢٠٢٤.

٤- متاح التقسيط بالخصم من البدل للصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات القومية، ومتاح التقسيط بالخصم من المعاش، ومتاح الاشتراك من خلال فوري والتوصيل للمنازل، وهناك فترة مسائية.

٥- لم تحدث أي زيادة في اشتراك الصحفيين الرواد بجدول المعاشات أو اشتراك الأرامل في مشروع العلاج للعام الجديد وذلك تقديرًا لشيوخ المهنة والزملاء والأساتذة الذين فارقونا.

٦- كارت التخفيضات سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام بعد إعداد الآلية اللازمة لطباعته وتحديد الأقارب المستفيدين منه وإبلاغ الجهات العلاجية بالبدء في تنفيذه.

٧- العضوية في شركة إيدام مجانية لكل الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم وأشقائهم، وهناك مندوبين من الشركة متواجدين يوميا في النقابة لتفعيل العضوية.

٨- بخصوص شركة التأمين الخاصة، استقبلنا عرضًا من مصر للتأمين وجار التفاوض مع الشركات الأخرى وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوصها فور الانتهاء منها.

٩- تم عمل معاينة لصيدلية التأمين الصحي في النقابة وجار استعجال البدء في تشغيلها.

١٠- ابتداء من الأسبوع المقبل، ستكون هناك عروض مجانية للصحفيين داخل مقر النقابة من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وجهات طبية أخرى بالتعاون مع شركة إيدام، وستستمر هذه الفعاليات طوال السنة وسيتم الإعلان عنها تباعًا.

تعاقد «الصحفيين» مع شركة للخدمات الطبية

كانت نقابة الصحفيين وقعت على بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية بمقر النقابة، تتويجا لجهود تحسين الخدمات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.