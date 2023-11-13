شريف مدكور يوجه رسالة للمتنمرين: بحمد ربنا إن مشاعري جافة وقلبي حديد
وجه الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة شكر لكل الأشخاص المتنمرين عليه خلال مسيرته الإعلامية.
وكتب شريف مدكور قائلا: "بحمد ربنا إن مشاعري جافة وقلبي زي الحديد نعمة من ربنا، وده في الغالب بسبب التنمر وقلة الأدب اللي حصلتلي في حياتي شكرا لكل من شتمنى واتريق عليا أنت قوتني".
شريف مدكور
وكان الإعلامي شريف مدكور قد تحدث في وقت سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن كواليس تجربته مع مرض السرطان.
ونشر شريف مدكور الفيديو لمتابعيه وقال فيه: "تجربة العلاج الكيماوي صعبة، وبعده بتبقى محتاج تغذية كويسة، وشرب مية كتير، وكل واحد وحظه.. فيه ناس بتعدي منه وفيه ناس بيسيب تأثير معاها زيي كده، يعني أنا بقالي 4 سنين حاسس إن رجليا منملة طول الوقت، وشكلها مش هتخف، بس أنا خلاص اتعودت".
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