الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

تحصين 62 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

حملة بيطرية، فيتو
حملة بيطرية، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، الأربعاء، تحصين أكثر من 62 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة. 

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وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 62 ألف و173 رأسا، منها: 54 ألف و621 من الأبقار، و7094 من الجاموس،و458من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الثالث من ديسمبر الجاري   

 

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد عبد العليم الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 

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