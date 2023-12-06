رئيس مدينة طيبة الجديدة بالأقصر يتابع مستوى الخدمة الصحية

واصل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، جولاته اليومية.

وتهدف تلك الجولات إلى الإهتمام بالرعاية الصحية بالمدينة، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بمدينة طيبة الجديدة، الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والتي تخدم أبناء المدينة والمترددين عليها والقرى المجاورة لها.

وقام رئيس الجهاز بمقابله بعض من المترددين للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر الدواء والتخصصات المختلفة.



كما قام علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز جولته، بتفقد الأكاديمية السويسرية بالمدينة، والتي تقوم على تحفيظ القران الكريم والإسعافات الأولية والتنمية البشرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأبدى رئيس الجهاز تشجيعه ودعمة للأكاديمية والتي تنظم دورات في الاسعافات الاولية.

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جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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