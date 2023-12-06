الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

تموين الأقصر: تحرير 26 محضرا ومخالفة تموينية

حملة علي العيش،فيتو
حملة علي العيش،فيتو

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح  وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها ، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.


قامت المديرية بحملات تموينية برئاسة السيد الدكتور وكيل وزارة التموين بالأقصر للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية وعدم التهاون مع المخالفين.

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وأسفرت الحملة عن تحرير إجمالي عدد 26 محضر ومخالفة تموينية، في مجال المخابز تحرير عدد 16 مخالفة تموينية،إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف المخابز في عدد 7 شكائر دقيق بلدي مدعم. 

وفي مجال الاسواق والمواد البترولية  تحرير عدد 10 محضر تمويني، عدم اعلان عن أسعار السلع، بيع أزيد من السعر، حيازة سلع بدون فواتير، عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول  وكانت ابرز الأحراز والمضبوطات، ضبط عدد 100 قطعة غيار موتوسيكلات بدون فواتير.

 

 

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