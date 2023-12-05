الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

هيئة الدواء: تعميق التعاون مع الدول الأفريقية لدعم وتطوير منظومة صناعة المستحضرات الطبية

د.تامر عصام رئيس
د.تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، فيتو

شارك اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا SCIMRA IV، الذي تنظمه الوكالة الأفريقية للتنمية في الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر الجاري، وذلك بحضور عدد من قيادات السلطات الرقابيه بالقارة الأفريقية.


دعم وتطوير المنظومة الرقابية

وخلال كلمته بحفل الافتتاح، أكد رئيس الهيئة أهمية التوسع في مختلف سبل التعاون المشترك بين الدول الأفريقية فيما يخص دعم وتطوير المنظومة الرقابية، وأن هذا ما توليه هيئة الدواء المصرية اهتمامها خلال المرحلة الحالية.

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وأشار إلى أهمية العمل على رفع كفاءة السلطات الرقابية، مشيرا الى التجربة المصرية ومحققاتها فى هذا المجال خلال الفترة القصيرة الماضية، وحرصها على الحصول على الاعتمادات الدولية الهامة التي ترسخ الثقة الدولية والإقليمية بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة.

كما أكد اهتمام الهيئة برفع كفاءة الكوادر البشرية لديها؛ كونها أهم الأصول القيمة لدي الهيئة، والمؤشر الأساسي للعملية الرقابية بجمهورية مصر العربية.

مستقبل القارة الأفريقية يعتمد على سواعد أبنائها

 

وأوضح أن مستقبل القارة الأفريقية يعتمد على سواعد أبنائها، وأنهم  قادرون على رسم خارطة النهوض والتقدم الشاملة في كافة المجالات، وخاصة في القطاع الدوائي؛ لما يتمتع به من فرص عظيمة في النمو والاستثمار، ولما يمثله من أهمية استراتيجية قصوى كأحد محددات الأمن القومي الصحي بالقارة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التعاون مع كافة الهيئات المناظرة بالدول الأفريقية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والمشاركة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، ودعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية.

 

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