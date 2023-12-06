محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

عاد الفنان محمد رمضان، ليتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرة، بأزمة جديدة، بسبب الترويج لأغنية “افريقيا”، ونشر جزء منها عبر حسابه علي موقع الصور الشهير “انستجرام”.

في هذا السياق، علق “رمضان”، علي الفيديو الذى نشره علي موقع “انستجرام”، بقوله: : "احفظوا أغنية أكوابا علشان بإذن الله هنغنيها مع بعض في افتتاح كأس أمم أفريقيا الشهر القادم في كوت ديفوار ثقة في الله نجاح".

فور نشر “رمضان” هذا الفيديو الذى ظهر فيه وهو يرقص مع عدد من الأفارقة، عاد الجمهور ليفتح النار عليه وينتقده بسبب أحداث غزة.

وقال أحد المتابعين له: “طب ما انت بترقص اهو فرحان وعامل لي فيها بطل لية يامحمد يارمضان”.

وعلق متابع آخر “آية يا معلم يا بتاع روح حارب، انت كدة فارق معاك القضية والحرب اسكت بقي وبطل تمثيل في الحقيقة”

Advertisements

الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية

وطرح النجم محمد رمضان مساء يوم الجمعة الماضي، كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، وذلك بالتعاون مع الفنانة النيجيرية Yemi Alade، على طريقة الفيديو كليب.

أغنية كأس الأمم الأفريقية

وكان محمد رمضان نشر في وقت سابق، صورة من كواليس الكليب برفقة شقيقه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق بقوله: "من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب (akwaba) الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. يارب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكأس السنة دي.. ثقة في الله نجاح".

موعد بطولة أمم أفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.