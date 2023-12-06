مصير مولر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ

أشارت تقارير إعلامية إلى احتمالية انتقال النجم الألماني المخضرم توماس مولر، للميلان الإيطالي بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل وعدم تجديده حيث سيكون صفقة مجانية.

يأتي ذلك بعد تكهنات تجديد عقده إلا أن الأقرب هو رحيل مولر حيث لا توجد خطط لدى اللاعب باستمرار اللعب في أوروبا بعد انتهاء مشواره مع النادي البافاري.

ولم يدخل النادي الألماني في مفاوضات مع صاحب الـ34 عاما حتى الآن بشأن تجديد عقده، مما يفتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة.

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موقف توماس مولر



وبحسب فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن هناك بعض الوجهات المحتملة لمولر حال عدم استمراره في ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم.



وأشار إلى إمكانية رحيل الدولي الألماني لأحد أندية الدوري السعودي أو الأمريكي، فيما يظهر اسم مانشستر يونايتد كوجهة محتملة.

رغم ذلك، أشار التقرير إلى استبعاد مولر فكرة الذهاب إلى أمريكا أو السعودية، مما يجعل الشياطين الحمر الأقرب إليه، حال عدم تجديد عقده.

ويتقاضى مولر 20 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاعب لا يشارك بصفة أساسية في تشكيلة بايرن ميونخ بعد تهميش دوره من جانب المدرب توماس توخيل.



ويسعى مانشستر سيتي لإعادة نجمه السابق ليروي ساني الذي لعب فترة طويلة في ملعب الاتحاد، فيما يسعى الريدز لضمه لتدعيم خط هجوم الفريق، وتعويض رحيل محمد صلاح "المحتمل" في عام 2024.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل فقط، مما يضعهم في موقف ضعيف أثناء محاولتهم تمديد إقامته.

وكشفت صحيفة (SportBild) أن ليفربول دخل بشكل مثير في السباق لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس ناديه السابق مانشستر سيتي.

وأضافت أن بايرن يريد اغتنام الفرصة للتحدث مع ممثل ساني، فالي رمضاني، بعد فترة التوقف الدولية،ومن المرجح أن تكثف المحادثات في الأسابيع المقبلة حيث يهدف بايرن إلى التوصل إلى اتفاق لجعل ساني أحد أفضل الوراتب في الفريق.

فيما كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن مدى صحة رغبة ناديه في عدم تجديد عقد النجم الألماني ليروي ساني.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد بنية ليفربول ضمه، تحسبًا لرحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.