الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مصير مولر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ

مولر،فيتو
مولر،فيتو

أشارت تقارير إعلامية إلى احتمالية انتقال النجم الألماني المخضرم توماس مولر، للميلان الإيطالي بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل وعدم تجديده حيث سيكون صفقة مجانية.

يأتي ذلك بعد تكهنات تجديد عقده إلا أن الأقرب هو رحيل مولر حيث لا توجد خطط لدى اللاعب باستمرار اللعب في أوروبا بعد انتهاء مشواره مع النادي البافاري.

ولم يدخل النادي الألماني في مفاوضات مع صاحب الـ34 عاما حتى الآن بشأن تجديد عقده، مما يفتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة.

Advertisements

موقف توماس مولر 


وبحسب فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن هناك بعض الوجهات المحتملة لمولر حال عدم استمراره في ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم.


وأشار إلى إمكانية رحيل الدولي الألماني لأحد أندية الدوري السعودي أو الأمريكي، فيما يظهر اسم مانشستر يونايتد كوجهة محتملة.

 

رغم ذلك، أشار التقرير إلى استبعاد مولر فكرة الذهاب إلى أمريكا أو السعودية، مما يجعل الشياطين الحمر الأقرب إليه، حال عدم تجديد عقده.

ويتقاضى مولر 20 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاعب لا يشارك بصفة أساسية في تشكيلة بايرن ميونخ بعد تهميش دوره من جانب المدرب توماس توخيل.


 ويسعى مانشستر سيتي لإعادة نجمه السابق ليروي ساني الذي لعب فترة طويلة في ملعب الاتحاد، فيما يسعى الريدز لضمه لتدعيم خط هجوم الفريق، وتعويض رحيل محمد صلاح "المحتمل" في عام 2024.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل فقط، مما يضعهم في موقف ضعيف أثناء محاولتهم تمديد إقامته.

وكشفت صحيفة (SportBild) أن ليفربول دخل بشكل مثير في السباق لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس ناديه السابق مانشستر سيتي.

وأضافت أن بايرن يريد اغتنام الفرصة للتحدث مع ممثل ساني، فالي رمضاني، بعد فترة التوقف الدولية،ومن المرجح أن تكثف المحادثات في الأسابيع المقبلة حيث يهدف بايرن إلى التوصل إلى اتفاق لجعل ساني أحد أفضل الوراتب في الفريق.

فيما كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن مدى صحة رغبة ناديه في عدم تجديد عقد النجم الألماني ليروي ساني.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد بنية ليفربول ضمه، تحسبًا لرحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

توماس مولر الدوري السعودي بايرن ميونخ توماس توخيل

مواد متعلقة

بقيادة محمد صلاح، ليفربول يسعى لصدارة الدوري الإنجليزي على حساب شيفيلد "الجريح"

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مان يونايتد ضد تشيلسي وظهور جديد لـ صلاح

أحمد عادل عبد المنعم: أشعر بالراحة في الإسماعيلي وهذه رسالتي للاعبين والجماهير

رسميا، محمد صلاح مديرا فنيا لنادي مكادي

بهدف في اللحظات الأخيرة، مونشنجلادباخ يصعد بشق الأنفس لربع نهائي كأس ألمانيا

مباراة الـ 7 أهداف، آرسنال يخطف فوزا مثيرا على لوتون تاون ويحافظ على صدارة البريميرليج

الأكثر قراءة

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

طلب عاجل من الضرائب لأصحاب هذه المشروعات

بالمئات، قناة عبرية تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

بعد انتظام خدمات الإنترنت، تعرف على حجم التعويض للمستخدمين من المصرية للاتصالات

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

"مشتاجين لك دوى دوى يادميل".. أطرف إيفيهات عبد الغني النجدي ..وسر إصابته بالاكتئاب في أيامه الأخيرة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية