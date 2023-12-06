الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم، فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 15 من البريميرليج.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
 

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول  - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- آرسنال 36 نقطة
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- وولفرهامبتون 18 نقطة
13- كريستال بالاس 16 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

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فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء 

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

وخطف  فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع  أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء اليوم الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.

 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد
تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

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