الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية

قوات الإحتلال الإسرائيلى،
قوات الإحتلال الإسرائيلى، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية.

مهاجمة  250 هدفا بالطيران الحربي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه هاجم حوالي 250 هدفا بالطيران الحربي في أراضي قطاع غزة من أمس، وسط معارك ضارية في حي الشجاعية في مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووقع عدد من الجرحى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة

وعلى الجانب الأخر حدّثت إسرائيل حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة ارتفاعا إلى 138 وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس، الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصا كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصيلة المحدّثة من دون إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالرهينة 138 أو بالآلية التي مكّنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا سابقا أن حصيلة الرهائن الذين لا زالوا محتجزين في قطاع غزة تبلغ 137 شخصا بينهم 20 امرأة وطفلان.

وشن مقاتلو حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز حوالي 240 رهينة تم اقتيادهم إلى داخل قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

 استشهاد أكثر من 16 ألف شخص

وأسفر العدوان الإسرائيلي حتى الآن عن استشهاد أكثر من 16 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في حكومة حماس.

وخلال هدنة استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، كما تم الإفراج خارج إطار الهدنة عن 25 رهينة.

وكان قد تم الإفراج قبل الهدنة عن أربعة رهائن، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير جندية في عملية برية نفّذها في القطاع.

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طوفان الأقصى غزة حماس خان يونس

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