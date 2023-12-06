الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

أمطار الإسكندرية،
أمطار الإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية صباح  اليوم تساقط أمطار خفيفة على مختلف المناطق زادت كثافتها على فترات متفاوتة بمناطق وسط وشرق.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في جميع الميادين والشوارع العامة لتطهير شنايش ومطابق الأمطار ورفع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق حتى لا تسبب في توقف الحركة المرورية أمام السيارات.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، وأعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة على مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.

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وكان قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية  في كافة الميادين والشوارع العامة وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء. 

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