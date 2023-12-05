أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يرتفع 150 قرشًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وسجل سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 6.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5 إلى 9 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 15 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 12 إلى 18 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 25 إلى 31 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر تين برشومي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 24 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 9 جنيهات، سعر فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، الجوافة من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الثلاثاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا,

وبلغ سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، حرنكش من 21 إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا.