الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مباراة ليفربول وشيفيلد
مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي، فيتو

الدوري الانجليزي، يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا مساء اليوم الأربعاء، علي نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "برامول لين" مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.


ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر بينما يمتلك شيفيلد يونايتد 5 نقاط، في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

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موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تنطلق  مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد  في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، علي أرضية ستاد برامول لين معقل فريق شيفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد 


وتذاع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد  عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء 

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 
 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد


تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

 

وخطف  فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع  أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء اليوم الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

أرقام عن مواجهة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أرقام عن مواجهة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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