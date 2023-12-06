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أسعار التوابل اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الدقهلية

اسعار التوابل اليوم،
اسعار التوابل اليوم، فيتو

 استقرت أسعار التوابل، اليوم الاربعاء بمحال العطارة والأسواق في محافظة الدقهلية وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات، حيث تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليها كل سيدة.

أسعار التوابل 

الفلفل الأسود بلغ سعره للكيلو 200 إلى 300 جنيه.

والكمون بلغ سعره من 200 إلى 360 جنيه.

جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 100 جنيها.
جوز الطيب مطحون بـ 110 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 105 جنيها

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ينسون نجمة وزن 100 جرام 80 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 70 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 30 جنيها.
حبة البركة وزن 100 جرام 15 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 16 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 15 جنيها
قرنفل حصى ومطحون  100 جرام  75 جنيها.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 8 جنيهات.
سمسم أبيض وزن  100 جرام 30 جنيها.
سوداني محمص وزن  100 جرام 25 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 30 جنيها.

مرمرية وزن 100 جرام 15 جنيها.

مغات 100 جرام 20 جنيها.
بذور الكتان 100 جرام 10جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 27 جنيها.

ملح ليمون وزن 100 جرام 15 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 12 جنيها.
بردقوش وزن  100 جرام 65 جنيها.
ريحان  وزن 100 جرام 10 جنيهات.

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 25 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 12 جنيها.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 36 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 30 جنيها.

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 25 جنيها.
بليلة كيلو 45 جنيها.
لوبيا كيلو 90 جنيها.
عدس بجبة كيلو 65 جنيها.
رز بسمتي سايب كيلو 40 إلى 75 جنيها.
ذرة فشار ربع كيلو 20 جنيها.
كيلو حمص 140 جنيها.
ربع كيلو كمون 95 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 12 جنيهات.
لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه.
بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه.
كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 25 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها.

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