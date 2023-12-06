مصرع 17 شخصا في سقوط حافلة من أعلى الجبل بالفلبين
لقي 17 شخصًا مصرعهم في سقوط حافلتهم من أعلى جبل في وسط الفلبين، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، اليوم الأربعاء.
وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إن الحافلة كانت تسير عصر الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.
وأضاف لوكالة فرانس برس أنه بالإضافة إلى القتلى الـ17، أصيب في الحادث 11 شخصًا بجروح خطرة، 7 منهم بحالة حرجة والأربعة الباقون حالتهم مستقرة.
وأوضح أن الحادث "وقع على طريق جبلي، لذا فإن الحافلة سقطت من أعلى الجبل وهذا هو السبب في سقوط الكثير من الضحايا".
ونقل ترين عن شهود عيان قولهم إن الحادث نجم عن "عطل ميكانيكي"، مشيرًا إلى أن السائق "فقد السيطرة" على الحافلة بسبب "عطل محتمل في الفرامل".
وأوضح المسؤول المحلي أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح الأربعاء.
وحوادث الطرق شائعة في الفلبين، حيث كثيرًا ما يخالف السائقون قواعد المرور، وغالبا ما تكون المركبات بحالة سيئة أو محملة بأكثر من طاقتها.
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