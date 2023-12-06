زى النهارده، عماد متعب يقود الأهلى للفوز بكأس الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية، زى النهارده في السادس من شهر ديسمبر من العام 2014 توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه بعد تغلبه على فريق سيوى سبور الايفواري بهدف دون رد في لقاء إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عماد متعب يقود الأهلى للفوز بكأس الكونفدرالية

ونجح عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في أحرز هدف المباراة الوحيد ليتوج المارد الأحمر بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة،2

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الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد التعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي، ليتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 3 / 2.

يواصل الأهلي تصدره قائمة أندية القارة الأفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وحقق اللقب مرتين كل من: شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائريين وكوتوكو الغاني وإينيمبا النيجيري، وفاز باللقب مرة واحدة كل من: الإسماعيلي المصري والإفريقي والنجم الساحلي التونسيين، والجيش الملكي المغربي، ومولودية العاصمة الجزائري وأورلاندو بايرتس وصن داونز من جنوب إفريقيا، وهارتس أوف أوك الغاني وأسيك أبيدجان واستاد أبيدجان من كوت ديفوار، وأوريكس دوالا ويونيون دوالا من الكاميرون، وكارا برازافيل من جمهورية الكونغو، وفيتا كينشاسا من الكونغو الديمقراطية.

وفاز الأهلي بالبطولة في الأعوام والمواسم التالية:

1982، وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في جنوب إفريقيا، وفاز بالقاهرة 3- صفر.

2005، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 با