الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وفاة نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي وشقيقه يكشف السبب

الشيخ محمد محمد الطبلاوى،
الشيخ محمد محمد الطبلاوى، فيتو

أعلن محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وفاة نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق.

وفاة نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي

قال الساعاتي في بيان: توفى إلى رحمة الله تعالى الليلة القبطان بحرى محمود الطبلاوي نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز 57 عاما.

وأضاف الساعاتي: نقابة محفظى والكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إذ تنعى الفقيد رحمه الله وتدعو له بالرحمة والغفران.

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كواليس وفاة نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي

من جانبه، قال المحاسب إبراهيم الطبلاوي (نجل الشيخ): "الوفاة جاءت طبيعية بالمنزل وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين.. وسيصلى على الجثمان ظهر غد الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوي".

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القرآن: “لقد لحق الفقيد بوالده والنقابة إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة وتدعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان.. سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته ونتقدم بخالص العزاء فى ابن شيخنا الراحل الراحل وإلى العائلة جميعهم ونخص منهم المحاسب إبراهيم والشيخ محمد محمد الطبلاوى”.

 

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