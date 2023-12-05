الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

الطبيب الفنان محمد غنيم في "ذكريات" على شاشة نايل لايف، غدا الأربعاء

الطبيب الفنان محمد
الطبيب الفنان محمد غنيم في "ذكريات" على شاشة نايل لايف، فيتو

يستضيف برنامج ذكريات على شاشة نايل لايف، الدكتور والفنان محمد غنيم، في السادسة من مساء الغد الأربعاء.

 

مشواره مع الفن

ويتحدث محمد غنيم عن مشواره مع الفن وبداياته وذكريات أعماله الفنية، وأهم أدواره، وكيف بدأ في التسعينيات وصداقته مع الفنانيين بحكم عمله كطبيب قبل دخوله مجال التمثيل.

وقال غنيم خلال الحلقة إن التمثيل هوايته ولكن الطب هو مهنته كما تحدث عن أصعب المشاهد وأهمها والدور الذي عرفه الجمهور من خلاله كممثل كما تحدث عن كواليس أعماله الفنية واكتشاف موهبته.

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الفنان محمد غنيم برنامج ذكريات قناة نايل لايف الفن اخبار الفن

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