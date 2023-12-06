أحمد عادل عبد المنعم: أشعر بالراحة في الإسماعيلي وهذه رسالتي للاعبين والجماهير

الدوري المصري، أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي، على شعوره بالراحة في التواجد مع الإسماعيلي.

وقال عبد المنعم عبر قناة أون تايم سبورتس: "غبت لفترة طويلة بسبب الإصابة وحتى لم أكن أشارك في التدريبات ولكن الجهاز الفني وقف بجانبي بشكل لا يصدق وأشكرهم على ذلك".



وتابع "أشكر جماهير الإسماعيلي لأنهم لم يتأثروا عقب استقبالنا للهدف وأشكر اللاعبين الذين ساندوني ووقفوا بجانبي".

وأضاف:أشعر بالراحة هنا والناس يحبونني ولا أشعر إنني غريب عن المكان ولذلك أحاول تقديم أفضل ما لدي ولا أشعر بالقلق لأن حتى عندما أخطأ أشعر بمساندة الجماهير".

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وحقق النادي الإسماعيلي فوزا ثمينا على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، سيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 16، أحرز الإسماعيلي هدفه الأول عن طريق عمر الساعي، الذي استغل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها الساعي بتسديدة بالكعب مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

بعدها تعددت هجمات لاعبي البنك الأهلي أملا في إدراك التعادل إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق لبنك الأهلي بكل صفوفه في محاولة لإدراك التعادل ونجح في الدقيقة 48 في تسجيل الهدف الأول عن طريق أمير مدحت بعد عرضية من أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء وحولها أمير مدحت برأسية لتمر داخل الشباك.

بعدها عاد الإسماعيلي لسيطرته وأرسل عبد الرحمن مجدي تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد السميع بتسديدة مباشرة من أمام المرمى مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 61، توغل ياو أنور داخل منطقة الجزاء وراوغ سعيدو سيمبوري ثم سدد الكرة على يسار الحارس ولكن تألق أبو جبل وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 67، نجح الإسماعيلي في تسجيل الهدف الثاني عبر عماد حمدي بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي من جهة اليمين حاول سعيدو سيمبوري تشتيتها ولكن وصلت لعماد حمدي أمام المرمى الذي سددها لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك، ليخطف الدراويش فوزا هاما بثنائية مقابل هدف.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل الدراويش لمواجهة البنك الأهلي والذي جاء كالتالي:

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوب، محمد بسيوني.

خط الوسط: سيرجى آكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، كريم بامبو، عماد فتحى.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: حسن شاهين، عاصم صلاح، احمد سعيد، إبراهيم حسن، محمودسيد، جريندو، معاذ الحناوي، محمود قاعود،أحمد النادرى.

ترتيب الإسماعيلي والبنك الأهلي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة فيما تلقى الفريق 5 مباريات، وسجل مهاجمو الإسماعيلي 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفا.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.

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