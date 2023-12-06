متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY بالبحيرة يطلقون "مستقبلنا5" بمدينة الرحمانية (صور)

قام مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY بمحافظة البحيرة بتنفيذ مشروع "مستقبلنا5" أمس الثلاثاء بمركز شباب الرحمانية وذلك بحضور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والحسيني ابوعيانه رئيس مركز ومدينة الرحمانية، بحضور وإشراف شهاب جمال الدين مدير مشروع yly بوزارة الشباب والرياضة.

مشروع "مستقبلنا5" بمحافظة البحيرة، فيتو

مشروع "مستقبلنا5" بمحافظة البحيرة، فيتو

مشروع "مستقبلنا5" بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.



ويتم تنفيذ مشروع "مستقبلنا" للمرة الخامسة على التوالى، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة أسوان، والثانية بمحافظة دمياط، والثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والرابعة بالأقصر، ويتم تنفيذ المرحلة الخامسة بمحافظة البحيرة.



و تم خلال اليوم إقامة العديد من الفاعليات الرياضية، والثقافية، والفنية، وتم تقديم العديد من الندوات وورش العمل فى مواجهة التنمر، وجزء عن أنشطة وفاعليات الوزارة، للترويج لأنشطة الوزارة، وممارسة النشئ والشباب للرياضات المختلفة، وتم ذلك بحضور ما يقرب من 3000 طفل وفتاة من المراحل السنية المختلفة التى تتراوح من 7 ل 18 سنة، بالإضافة تم الحديث مع أولياء الأمور عن حملة "وثق" لدعم وحث المشاركة بالإنتخابات الرئاسية، المقرر تنفيذها خلال من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري.



وتهدف حملة وثق لتوسيع قاعدة المشاركة الإنتخابية، والتشجيع على أداء الواجب الوطني، وتشكيل الوعي لدى الشباب، وإبراز وتوثيق دور الشباب ف العملية الإنتخابية وأداء الواجب الوطني، وتسليط الضوء على القوة الشبابية فى إتخاذ القرارات المصيرية.



وقال إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة:" تعزيز تنمية النشء في هذه الجوانب الحيوية يعد من أهم أولويات المديرية وأن رؤيتنا هي بناء جيل واعٍ ومتوازن يتمتع بالثقافة والوعي الديني واللياقة البدنية، كما نسعى جاهدين لتعزيز هذه القيم وتوفير الفرص اللازمة للنشء للنمو والتطور في مختلف جوانب حياتهم".



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مشروع "مستقبلنا5" بمحافظة البحيرة، فيتو

مشروع "مستقبلنا5" بمحافظة البحيرة، فيتو



كما أكد على الإمكانيات التى سمتلكها الشباب والنشء، كما تواصل المديرية العمل بكل تفانٍ واجتهاد لتحقيق التنمية الشاملة للنشء والشباب بمراكز شباب المحافظة.



والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة وحمدي عامر وكيل المديرية للشباب.



