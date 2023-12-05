نائب محافظ البحيرة تلتقي عددا من الأطباء لمناقشة المشكلات التي تواجههم (صور)

التقت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، بعدد من أطباء محافظة البحيرة للوقوف على المشكلات التى تواجههم والعمل على سرعة حلها وذلك بحضور الدكتور أحمد زغلول - نقيب أطباء البحيرة و عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين محافظة البحيرة والقطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد من الأطباء لمناقشة المشكلات التي تواجههم، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد من الأطباء لمناقشة المشكلات التي تواجههم، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد من الأطباء لمناقشة المشكلات التي تواجههم، فيتو

وخلال كلمتها رحبت نائب محافظ البحيرة بالحضور،وأشادت بالدور الكبير لجيش مصر الأبيض والجهود الكبيرة للأطقم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة على سرعة حل المشاكل التى تواجههم واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

Advertisements

كما أشارت إلى دورهم الهام في المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية كونه واجب وطني على كل مصري، مؤكدة أن جميع اجهزة الدولة تعمل في كافة الاتجاهات وعلى مختلف الأصعدة تحت القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على امن وسلامة المواطن وتلبية كافة احتياجاتهم



وأكد اللواء محمد شوقى بدر أن المحافظة تسير في اتجاه واحد مع القطاع الصحي والطبي من أجل هدف واحد وهو أمن وسلامة المواطنين مقدما الشكر لجميع العاملين بالصحة دون استثناء كأبطال يستحقون التكريم.



وأشار نقيب الأطباء إلى دور القيادة التنفيذية فى مساندة الأطباء والدور الفعال لنقابة الأطباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا على ضرورة مشاركة الأطباء فى العملية الانتخابية.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد من الأطباء لمناقشة المشكلات التي تواجههم، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد من الأطباء لمناقشة المشكلات التي تواجههم، فيتو





كما أشار وكيل مديرية الصحة، الدكتور هانى جميعه إلى حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع الصحى بالبحيرة حيث حدثت طفرة غير عادية ما بين عام 2014 حتى 2023 م فعلى سبيل المثال تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي لتصبح 636 ماكينة غسيل كلوى بدلا من 338 ماكينة، منهم 500 ماكينة جديدة و200 ماكينة لتوسعات جديدة و304 إحلال وتجديد، وفيما يخص بنوك الدم أصبح لدينا 8 بنوك تجميعية بدلًا من بنك دم واحد تجميعى بالإضافة إلى علاج 3.5 مليون مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس C وعلاج 54000 حالة من قوائم الانتظار.

