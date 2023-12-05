برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم فياريال

جدد نادي برشلونة اهتمامه بضم لاعب وسط جديد، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني، صدر اليوم الثلاثاء.

نجم فياريال على رادار برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم أليكس باينا، لاعب وسط فياريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الوضع المالي للفريق الكتالوني حال دون ذلك.

ويحظى باينا بإعجاب كبير من قبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حيث يناسب اللاعب طريقة لعب البارسا، ويجيد التمرير القصير والتمريرات البينية المميزة.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم باينا، مشيرة إلى أن البلوجرانا قد يدفع ما بين 20 إلى 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني.

ومع ذلك، أوضح التقرير، أن الصفقة تبدو معقدة للغاية، لأن اللاعب يمتلك عقدًا حتى صيف 2028، وبشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، لا يمكن للبارسا تحمله حاليًا.

ويجيد باينا شغل عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام.

وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة سيلجأ للتعاقد مع باينا، أم سيبحث عن هدف آخر بتكلفة أقل.

برشلونة يبحث عن حارس جديد

كشفت تقارير صحفية ان نادي برشلونة قرر من قبل عدم دخوله في صفقات مع حارس مرمى جديد خلفا للمصاب مارك أندريه تير شتيجن، إلا أن صحيفة “سبورت” الكتالونية، أشارت إلى أن البارسا في حالة تأهب وقد يغير هذا الرأي بناء على ما سيحدث.

وينتظر برشلونة ما إذا كان تير شتيجن سيجري جراحة أم لا، كذلك ينتظر مستوى الحارس البديل إينياكي بينيا خلال المباريات المقبلة التي سيتولى خلالها حراسة مرمى الفريق، وقد يعدل عن رأيه ويقرر الدخول في الميركاتو.

صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت أن برشلونة إذا قرر الدخول في الميركاتو للبحث عن حارس سيجد صعوبة، لاسيما وأن نيك بوب حارس نيوكاسل تعرض لإصابة، مع تراجع مستوى أونانا في مانشستر يونايتد، وكذلك روبرت سانشيز في تشيلسي.

وأشارت إلى أن الأسماء المتاحة حاليا هو حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق ديفيد دي خيا وآرون رامسديل، وكذلك كاسبر شمايكل، لكن النادي الكتالوني لم يتحدث مع أي منهم حتى الآن.