تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع حارس جديد

الدوري الاسباني، كشفت تقارير صحفية ان نادي برشلونة قرر من قبل عدم دخوله في صفقات مع حارس مرمى جديد خلفا للمصاب مارك أندريه تير شتيجن، إلا أن صحيفة “سبورت” الكتالونية، أشارت إلى أن البارسا في حالة تأهب وقد يغير هذا الرأي بناء على ما سيحدث.

وينتظر برشلونة ما إذا كان تير شتيجن سيجري جراحة أم لا، كذلك ينتظر مستوى الحارس البديل إينياكي بينيا خلال المباريات المقبلة التي سيتولى خلالها حراسة مرمى الفريق، وقد يعدل عن رأيه ويقرر الدخول في الميركاتو.

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صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت أن برشلونة إذا قرر الدخول في الميركاتو للبحث عن حارس سيجد صعوبة، لاسيما وأن نيك بوب حارس نيوكاسل تعرض لإصابة، مع تراجع مستوى أونانا في مانشستر يونايتد، وكذلك روبرت سانشيز في تشيلسي.

وأشارت إلى أن الأسماء المتاحة حاليا هو حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق ديفيد دي خيا وآرون رامسديل، وكذلك كاسبر شمايكل، لكن النادي الكتالوني لم يتحدث مع أي منهم حتى الآن.

ويدرس مجلس إدارة نادي برشلونة عرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، للبيع خلال فترة الانتقالات في الصيف المقبل.

وانتقل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022، مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2026.

برشلونة يدرس بيع ليفاندوفسكي

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تدرس إدارة البلوجرانا بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، إذا حصلت على عرض جيد، خصوصًا أن أداء اللاعب انخفض بشكل عام في الموسم الحالي.

وأشار البرنامج إلى أن ليفاندوفسكي يعيش الآن أسوأ فترة له بقميص الفريق الكتالوني، ويتعرض لانتقادات شديدة بسبب ذلك.

وأوضح أن مسؤولي برشلونة قلقون بشأن تراجع مستوى ليفا، خصوصًا عقب الأداء الضعيف في الموقعة الكبرى أمام أتلتيكو مدريد (1-0 للبارسا).

تراجع المعدل التهديفي

يذكر أن ليفا خاض آخر 3 مباريات متتالية دون أن يسجل أي هدف، كما أنه هز شباك المنافس مرتين فقط في آخر 10 مواجهات له مع برشلونة.

وتراجع المعدل التهديفي للمهاجم البولندي هذا الموسم، مقارنه بما حققه مع البارسا في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، بمعدل هدف كل 166 دقيقة.

أما في الموسم الماضي، فقد أحرز ليفا 41 هدفًا في 63 مباراة، بمعدل هدف كل 120 دقيقة.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.

وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.