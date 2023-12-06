الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

زي النهاردة، مولد الحسن العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية

ضريح الحسن العسكري،
ضريح الحسن العسكري، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 846 ولد الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية، والذي لُقِّب بالعسكري بسبب إقامته في مدينة سامراء التي كانت معسكرا آنذاك، كما لُقّب بالزكي وابن الرضا.

 

عن نشأة ومولد الحسن العسكري 

 

ولد الحسن العسكري في المدينة المنورة، ثم انتقل مع والده علي الهادي إلى سامراء بعد أن استدعاه الخليفة المتوكل العباسي إليها ليجعله تحت إقامة جبرية هناك ويبقى تحت أنظار السلطة وعاش في هذا الوضع طيلة حياته. 

 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن محمد المهدي  ـ الحسن العسكري ـ هو الإمام الثاني عشر والمتمم لسلسلة الأئمة، وهو غائب عن الأنظار وسيظهر يومًا ليملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعدما ملئت ظلمًا وجورًا.

Advertisements

 

قضى الحسن العسكري معظم وقته في الدراسة وطلب علم القرآن والشريعة كما كان منشغلًا بتعلم اللغات، واستطاع التكلم بالهندية مع المسلمين القادمين من الهند، والتركية مع الأتراك، والفارسية مع الفرس. 

 

عاش الحسن العسكري مع والده في سامراء 20 عامًا ثم توفي والده سنة 254 هـ. وحسب معتقدات الشيعة أنه تسلم الإمامة بعد وفاة والده، وكان يبلغ من العمر 22 سنة،  واستمرت إمامته إلى سنة 260 هـ، أي ست سنوات، وفي هذه الفترة عاصر من حكام العباسيين المعتز والمهتدي والمعتمد.

 

في تلك الفترة تدهور الوضع السياسي للدولة العباسية وتم استيلاء الأتراك على مقاليد الحكم، وهذا الأمر لم يمنع تزايد سياسة الضغط العباسي بحق الحسن العسكري حيث كانوا يراقبونه عن كثب ويحاولون السيطرة التامة على نشاطاته. 

 

توفي الحسن العسكري في سن الثامنة والعشرين ثم دفن في سامراء بجانب قبر والده، وبعد أعوام شيَّد على قبرهما ضريح اشتهر بضريح العسكريين.

 

وتختلف الآراء حول سبب وفاة الحسن العسكري، فهناك من يعتقد أنه توفي بسبب المرض، فيما تعتقد المصادر الشيعية أنه قد تم تسميمه في عمر 28 بتحريض من الخليفة العباسي المعتمد. 

 

في عام 332 هـ شيدت أول قبة فوق قبرهما بأمر من ناصر الدولة الحمداني، وفي مختلف العصور توالت العناية بهذا المكان. ثم في عام 1200 هـ جدد بناؤه بأمر من سلطان منطقة خوي الأذربيجانية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحسن العسكري المدينة المنورة الخليفة المتوكل العباسي الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية الشيعة الاثنا عشرية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: عودة خدمة الإنترنت وتعويض جميع المستخدمين، موعد إنهاء حرب غزة، الموت يفجع شمس البارودي، صدمة عن أسعار الذهب 2024

مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالطريق السياحي بالفيوم

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مان يونايتد ضد تشيلسي وظهور جديد لـ صلاح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المصرية للاتصالات تعلن عودة خدمة الإنترنت بالكامل وتعوض جميع المستخدمين بـ 10 جيجابايت

سعر اليورو مقابل الجنيه بداية التعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023

أسيوط الغربي والفيوم أبرزها، غلق طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فاق حقبة ما قبل الثورة الصناعية، عام 2023 "الأكثر حرًا" في تاريخ الكرة الأرضية

الصفع مقابل المال ورسوم إضافية لاحمرار الخدود، مطعم يقدم أغرب خدمة في العالم (فيديو)

رغم استهداف بائعيها، قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

بعد سيول مرسى علم، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لعمارة بالمدن الجديدة

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية