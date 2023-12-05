الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

قفز للمركز الثالث بالدوري، عبد الحميد بسيوني يحقق الفوز الرابع مع طلائع الجيش

عبد الحميد بسيوني،
عبد الحميد بسيوني، فيتو

الدوري المصري، نجح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز الرابع له ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وقفز بسيوني بالفريق العسكري للمركز الثالث بترتيب جدول الدوري المصري بعد تحقيقه الفوز اليوم علي بلدية المحلة بثنائية نظيفة.

وخاض بسيوني مع طلائع الجيش ثماني مباريات ببطولة الدوري الممتاز حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما.

وافتتح فريق الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى ثم تعادل سلبيًا مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة، ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة ثم الفوز على بلدية المحلة اليوم.
 

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طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة ويقتحم المربع الذهبي

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا هاما على مضيفه بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البلدية، ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري.

أحرز هدفي طلائع الجيش كل من، كريم طارق في الدقيقة 22 ومحمد فتح الله في الدقيقة 27.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه يوسف حسن لاعب طلائع الجيش ليكمل الفريق العسكري المباراة بـ10 لاعبين.

 

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو بلدية المحلة استغلال التفوق العددي وعاملي الأرض والجمهور وكثفوا هجماتهم على مرمى الطلائع، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، في ظل اعتماد الطلائع على الدفاع والهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة.

ترتيب بلدية المحلة وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 

 بتلك النتيجة يتجمد رصيد بلدية المحلة عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات، بجانب الخسارة في مباراتين.

فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 14 نقطة، في المركز الثالث مؤقتا، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، مقابل الخسارة في مباراتين مثلهما.

 

واستعاد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والذى أبعده عن المباريات الأخيرة للفريق.

 

غيابات طلائع الجيش

وغاب عن صفوف فريق طلائع الجيش كل من محمد حمدى زكى الذي يخضع لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

وحدد محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع موعد عودة محمد حمدى زكى لتدريبات الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولى القادمة فى يناير المقبل.

كما غاب أحمد الشيخ للإصابة بمزق فى العضلة الضامة ولم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية خلال الموسم الحالي آخرها تمزق العضلة الضامة.

ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.

 

 

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15- فاركو 5  نقاط
16- الداخلية 5  نقاط
17- المقاولون العرب 3  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 


وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

 

الدوري المصري، طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة ويقتحم المربع الذهبي

الدوري المصري، طلائع الجيش يتقدم على بلدية المحلة في الشوط الأول

 

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طلائع الجيش ضيفا على بلدية المحلة في الدوري المصري

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