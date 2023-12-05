الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

لاعبو وولفرهامبتون،
لاعبو وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق وولفرهامبتون على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الإنجليزي لعام 2023 / 2024.

وفرض فريق وولفرهامبتون سيطرته على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، مستغلا عاملي الأرض والجمهور بجانب فارق الإمكانيات لصالح لاعبي وولفرهامبتون.

وأهدر لاعبو وولفرهامبتون عدة فرص للتسجيل، قبل أن ينجح هوانج هي تشان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون على بيرنلي بهدف نظيف.

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ترتيب وولفرهامبتون بويرنلي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، جمعهم من الفوز في أربع مباريات وتعادل ثلاث مباريات وخسر سبع مباريات، بينما يقع بيرنلي في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد سبع نقاط، وفاز في مباراتين وتعادل مباراة وخسر 11 مباراة.

 

من ناحية أخرى، يلتقى ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح مع شيفيلد يونايتد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد 

ويستعد ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد غدا الأربعاء، بملعب الأخير في الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 9:30 مساء.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي

 
وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. 9:30 مساء

لوتون تاون ضد أرسنال.. الثلاثاء 5 ديسمبر..  10:15 مساء

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15

1- أرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينجهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

 

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الدوري الانجليزي وولفرهامبتون بيرنلي مباراة وولفرهامبتون وبيرنلي ليفربول محمد صلاح

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