المصري للتأمين يرصد تغطيات المجال الزراعي فى إفريقيا

فى إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى، فقد تم عقد ندوة تدريبية بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re، وذلك بحضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية ومن سوق التأمين السودانى.. وذلك بفندق جراند نايل تاور يوم الأحد الموافق 26/نوفمبر/2023.. وقد جاءت الندوة تحت عنوان:

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التأمين وإعادة التأمين الزراعي فى إفريقيا

وقد بدأت فعاليات الندوة التدريبية من خلال إلقاء الكلمات الافتتاحية لكل من:

علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين

بدأ علاء الزهيري كلمته مؤكدًا على أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم عدد من الندوات التدريبية وورش العمل على مدى أوسع لتشمل كافة الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والتي من أهمها وزارة الزراعة والبنك الزراعى، حتى يتسنى مناقشة وتحديد التحديات التى تواجه القطاع الزراعي في مصر حتى يتمكن سوق التأمين من توفير المنتجات المناسبة لتلك الاحتياجات. وأضاف سيادته أن اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد تقوم بالفعل بالعمل على ثلاثة منتجات زراعية سيتم الإعلان عنها فى وقت قريب.

الدكتور مصطفى خليل - مدير عام الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية

أوضح الدكتور مصطفى خليل في بداية كلمته أن الهيئة تضع للتأمين الزراعي في مقدمة أجندتها للتطوير حيث يعمل بالقطاع الزراعي حوالي ٢٥٪؜ من سكان الدولة ويساهم بحوالي من ١٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع حماية المزارع في أولويات الدولة. كما أشار سيادته إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بتوزيع تلك المنتجات عن طريق الوسائل الحديثة واستخدام الحلول التكنولوجية، واختتم سيادته كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد على الفعاليات التي تتم بشكل مستمر في هذا الشأن.

جمعة زكى - المدير الإقليمي للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين - مصر

أشار جمعة زكى فى كلمته إلى أن التأمين الزراعي أحد أفرع التأمين التي تهتم الشركة المركزية لإعادة التأمين بدعمها. وأعرب سيادته خلال كلمته عن شكره وتقديره للاتحاد المصرى للتأمين على اهتمامه بتنظيم مثل تلك الفعاليات والتي من شأنها تبادل الخبرات بين أسواق التأمين المختلفة من خلال عرض التجارب الخاصة بتلك الأسواق.

أمين ريان – رئيس أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين

ألقى أمين ريان الضوء خلال كلمته على النشاط الذى تقوم به الأكاديمية الخاصة بالشركة المغربية لإعادة التأمين في دعم أنشطة التأمين المختلفة.

منتجات التأمين الزراعي فى إفريقيا

تأمين المحاصيل الحقلية

التأمين متعدد المخاطر على المحاصيل

التأمين على المحاصيل على أساس المؤشر

التأمين على أساس المنطقة

التأمين على محاصيل الحبوب فى الحقل

تأمين الماشية

الأبقار

منتجات الألبان

الدواجن

الأغنام

الماعز

سلاسل القيمة المتخصصة

مزارع الزهور

الفاكهة

الخضروات

مزارع الأحياء المائية

السلالات الأصيلة - الخيول

الغابات

حجم أقساط التأمين الزراعى فى إفريقيا

بلغ حجم أقساط التأمين الزراعي فى القارة حوالى 300 مليون دولار فى 2020.

تتمتع منطقة جنوب أفريقيا بأطول تجربة في التامين الزراعى والتي بدأت فى أوائل القرن العشرين.

تساهم منطقتى جنوب وشرق أفريقيا بأكثر من 80% من حجم أقساط التأمين.

تتمتع شرق أفريقيا بمسار تنمية جيد فى الآونة الأخيرة.

الخطوات اللازمة لسد فجوة الحماية

ملاءمة المنتج التأمينى للخطر

القدرة على تحمل تكلفة المنتج

أوجه القصور في سلسلة القيمة

التوزيع

توافر المعلومات والتدريب

الإماكانيات المحتملة

تتوافر الإمكانية لتحقيق مليار دولار أمريكى فى غضون 10 سنوات، بشرط إمكانية زيادة معدل انتشار التأمين بشكل كبير.

عرض تجربة دولة المغرب فى التأمين الزراعى

تساهم الزراعة بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

يعمل بالقطاع الزراعى حوالى 31% من القوى العاملة بالمغرب.

تنقسم الزراعة في المغرب إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:

المزارع الحديثة

المزارع الخاصة والمروية وذات رأس المال الكبير

المزارع الموجهة نحو التصدير تنتج في الغالب الفواكه والخضروات.

تتم الزراعة ضمن المناطق المروية بالسدود على نطاق واسع لإنتاج السكر والبذور والفواكه والخضروات للسوق المحلية في المقام الأول.

تستخدم الأراضى الأكثر ملاءمة فى الشمال الغربي لزراعة الحبوب والزيتون والبقول وتربية الماشية المنتجة للحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

تستخدم الأراضي الأقل ملاءمة في الجنوب والشرق لزراعة الحبوب.

برنامج التأمين الزراعة فى المغرب

الأخطار المغطاة: الجفاف الفيضانات- زيادة المياة – البَرَد - الريح الشديدة - العواصف الرملية

المحاصيل المغطاة: الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والبقوليات والعدس والبازلاء والحمص- البذور الزيتية - بذور اللفت والخردل

الدعم الحكومى: يتراوح من 75% إلى 95%

يتم تحديد قسط التأمين مسبقًا من قبل الحكومة.

يتم برنامج إعادة التأمين على أساس إتفاقية تجاوز الخسارة.



عرض تجربة دولة الهند فى التأمين الزراعى

يبلغ إجمالي عدد المزارعين في الهند 120 مليون مزارع.

تبلغ مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد حوالى 14٪.

يبلغ عدد المزارعين الذين لديهم تأمين للمحاصيل حوالى 30%.

تعتمد الزراعة بشكل كبير على الرياح الموسمية حيث أن 60% من المساحة المزروعة تعتمد على الأمطار.

يحدث هطول حوالى 75% من الأمطار خلال الفترة يونيو- سبتمبر.

تعمل حوالى 58% من الأسر الريفية بالزراعة.

توفر الزراعة 50% من فرص العمل.

تدعم الزراعة 70% من السكان.

المحاصيل الرئيسية فى الهند

المحاصيل الغذائية: الأرز، القمح، الذرة، الذرة الرفيعة، الحمص، العدس.

محاصيل البذور الزيتية: الفول السوداني، الخردل، فول الصويا، دوار الشمس.

المحاصيل النقدية: القطن، قصب السكر، التبغ.

الخضروات: البطاطس، البصل، الطماطم، الباذنجان، البامية، القرعيات.

المحاصيل الزراعية: الشاى، القهوة، جوز الهند، الكاجو، المطاط، زيت النخيل.

محاصيل الفاكهة: المانجو، الموز، التفاح، الحمضيات، العنب، الرمان.

البهارات: الحبهان، القرنفل، الفلفل، الثوم، الزنجبيل، الكركم

النباتات الطبية

تطور تأمين المحاصيل بدولة الهند

(1972- 1978) – برنامج تأمينى على أساس فردى.

السمات الخاصة ببرنامج تأمين PMFBY

الانتشار الجغرافى وتقديم تغطية واسعة النطاق حيث يغطي معظم المناطق الزراعية.

يغطى 49 من المحاصيل البستانية و30 من المحاصيل الزراعية.

يتم التأمين على 22% فقط من إجمالى المساحة المزروعة.

يعتمد على أنظمة شبكة بيانات معلومات الطقس (WINDS).

يغطي هذا البرنامج مخاطر فقدان المحصول نتيجة للتقلبات المناخية من مرحلة البذر حتى الحصاد.

هناك بعض التغطيات الإضافية التى تمتد لفترة مابعد الحصاد أو فقدان المحصول نتيجة هجوم الحيوانات البرية.

يعد التسعير هو الخطوة النهائية لتصميم المنتجات حيث يتم احتساب صافى القسط على أساس بعض العوامل مثل البيانات التاريخية للمحصول ومتوسط تكلفة الاحتراق (burning cost) والتى تشير إلى نسبة الأقساط المحصلة إلى نسبة التعويضات المسددة للقسط بالإضافة إلى وضع إحتياطي لعدم اليقين في البيانات واحتياطي الكوارث الطبيعية.

الحلول التكنولوجية التي يتم إستخدامها حاليًا فى التأمين الزراعى

تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل

الاستشعار عن بعد هو علم (وإلى حد ما فن) الحصول على معلومات حول سطح الأرض دون الاتصال به فعليًا. ويتم ذلك عن طريق استشعار وتسجيل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة ومعالجة تلك المعلومات وتحليلها وتطبيقها.

تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

يمكن للطائرات بدون طيار، والتى تتميز برؤية شاملة وأجهزة استشعار متقدمة، جمع البيانات من مساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 فدان في أقل من يوم واحد، مما يتيح للمزارعين جمع بيانات مهمة لإدارة مزارعهم بالإضافة إلى توفير الكثير من التكاليف التي تتطلبها عمليات المعاينة والحد من الأخطاء البشرية.

الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.

دور الحكومة في دعم التأمين الزراعى

تقوم الحكومة الهندية بدعم التأمين الزراعى بمستويات عالية ومستدامة سعيًا إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية.

عندما يتم ربط دعم التأمين بالائتمان في مؤسسات مالية مختارة، يكون من السهل نسبيًا على المؤسسة المالية التمييز بين المقترضين المستهدفين وغير المستهدفين.

ويختلف نوع دعم الحكومة لأقساط التأمين على المحاصيل بشكل كبير حسب المنطقة.

ساهم الدعم الحكومى لأقساط التأمين الزراعي في زيادة الإقبال على التأمين ليس فقط في الهند وإنما فى العديد من الدول، بما فى ذلك البرازيل والصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.

التحديات التي يواجهها التأمين الزراعى

عدم وجود بيانات حقيقية تمثل الوقت الفعلي الذى يتم فيه الحصول على البيانات

يتم استغراق وقت طويل لتقييم الضرر الذى وقع.

التأخير فى تسوية المطالبات

وفي نهاية الندوة التدريبية ألقى دكتور/طارق سيف - أمين عام الاتحاد المصري للتأمين الكلمة الختامية مؤكدًا بأن تلك الندوة سوف يتبعها عدد من الندوات في الأشهر المقبلة. كما قام سيادته بتوجيه الشكر للسادة ممثلي الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين وأكاديمتها وللسيد/ ديباك كومار على الجهد المبذول من سيادته في إعداد المادة العلمية للندوة وكذلك وجه الشكر للسادة الحضور من الشركات العاملة في سوق التأمين المصرى وسوق التأمين السوداني وتم تسليم الشهادات الخاصة بالندوة التدريبية لجميع السادة المشاركين.