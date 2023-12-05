إحالة عاطلين متهمين بقتل شاب داخل شقته في عين شمس للجنايات

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس لمحكمة الجنايات.

علاقتها غير الشرعية

وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإن المجني عليه كان على خلافات مع أحد أصدقائه، بسبب ابتزاز الأول صديقة الأخير، بعلاقتها غير الشرعية وابتزازه لها بصور تجمعها بصديقه في وضع مخل.

وأضافت التحقيقات، أن السيدة أبلغت صديقها الذي قرر الذهاب إلى المجني عليه للتفاهم معه، ثم اصطحب معه شخص آخر.

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تسليمهما الهاتف الذي يبتزها

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين طلبا من المجني عليه الكف عن ما يفعله مع صديقة أحدهما، وطلبا منه تسليمهما الهاتف الذي يحوي الصور التي تخص صديقته ويبتزها بها، إلا أنه رفض فاطلقوا تجاهه النار.

ولقي المجني عليه مصرعه متأثرا بإصابته، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.