ضبط تقاوي بطاطس دون إفراج جمركي داخل محطة حاصلات زراعية بالبحيرة (صور)
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة ومفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز أبوحمص، أسفرت عن ضبط أحد محطات الحاصلات الزراعية قام صاحبها بالتصرف في كميات من التقاوي تقدر بـ 1608 طن تقاوي بطاطس تحت الحجر الزراعي قبل صدور الإفراج الجمركي الخاص بها وذلك بإعادة بيعها، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يداران بدون ترخيص و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.
وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويأتي ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
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