الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

للمساهمة في علاج المصابين بغزة، صحة القليوبية تكرم مدير إدارة المستشفيات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يكرم مدير ادارة المستشفيات، فيتو

كرّم  الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة صحة القليوبية الدكتور محمد جمال أحمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية  علي جهوده المبذولة في شمال سيناء لمتابعة وعلاج المصابين من فلسطين جراء الأحداث في غزة.

إجراء جديد ضد شخصين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي والدكتورمحمد سعيد مدير العنايات المركزة بالقليوبية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة في معن شرق خان يونس يعيش فيها نازحون ونقل عدد كبير من الإصابات.

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أعلنت كتائب القسام التابعة لحماس قصف بئر السبع في إسرائيل بعدد من الصواريخ ردا على "المجازر بحق المدنيين" في غزة، بحسب البيان الذي أصدرته.

وتزامنا، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إنجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال غزة. 

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