الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

الدكتور أحمد وهبان عميدًا لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية

الدكتور أحمد وهبان
الدكتور أحمد وهبان عميدًا لكلية الدراسات الاقتصادية،فيتو

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد محمد وهبان، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيين سيادته عميدًا لكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، متمنيًا له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الكلية، ومؤكدًا على تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته.

 

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد وهبان عضو لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام ٢٠٢٠، كما أنه عضو بهيئة المحكمين بمجلة السياسة الدولية التى يصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو بهيئة تحرير المجلة الدولية للسياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الإقتصادية والقانونية من المجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠٠١، وله العديد من الأبحاث المنشورة، والمؤلفات العلمية في مجال تخصصه.

 

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وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور هشام سعيد، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له التوفيق والسداد.

  جدير بالذكر أن الدكتور هشام سعيد، تخرج فى كلية العلوم عام ١٩٨٨ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيدًا بمعهد الدراسات العليا والبحوث فى ١٩٨٩، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه وتدرج فى المناصب الأكاديمية بالمعهد حتى وصل إلى منصب عميد المعهد فى عام ٢٠٢١، خلال مسيرته الأكاديمية قام بالعديد من الزيارات والمهام العلمية لجامعات أوربية.

 

وشارك في العديد من الدورات التدريبية والكورسات المعروفة بدراسات ما بعد الخبرة والتى ينظمها معهد الدراسات العليا والبحوث، كما حصل على ثلاث براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي، وشارك في عدة مشاريع بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة.

 

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