الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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سياسة

ضوابط التبرع لحملات مرشحي رئاسة الجمهورية ‏

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة بالخارج، فيتو

نظم قانون رئاسة الجمهورية آلية التبرع لمرشحي الرئاسة، بعد أن أعطى الحق لكل مرشح في أن ‏يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، بشرط ألا يجاوز مقدار التبرع من ‏أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.‏

 

ضوابط الشفافية في حملات مرشحي انتخابات الرئاسة ‏

 

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ‏يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ ‏اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه ‏إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق ‏على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.‏

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وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ ‏وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.‏

 

ويحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو ‏أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى ‏أو من شخص طبيعى أجنبي.‏

 

وعلى المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة ‏الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على ‏الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.‏

 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

 

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ‏بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة ‏الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.‏

 

ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم ‏تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه ‏الحسابات إليه من قبل اللجنة.‏

 

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