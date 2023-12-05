فوز رجال طائرة الأهلي على المقاولون العرب في الدوري

رجال طائرة الأهلى، حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

رجال طائرة الأهلى يفوز على المقاولون



و انطلقت المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بها بنتيجة 3-0 ليواصل العروض القوية التي يقدمها في بطولة الدورى.

رجال طائرة الأهلي يفوز على دلفي في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق دلفي، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي.

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وأقيمت المباراة على صالة بايونيرز بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-23، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-12، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-22، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.

ومنح الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني، الفريق راحة لمدة 24 ساعة بعد انتهاء مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وكان محمد رمضان، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالنادى الأهلى قد خاض تدريبات منفردة في مران يوم الجمعة الماضي استعدادا لمواجهة دلفي يوم السبت الماضي في بطولة الدوري.

واشتكى رمضان من التهابات في الكتف أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش مران الفريق الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وغاب اللاعب عن مباراة دلفي المقررة يوم السبت الماضي وواصل برنامجه التأهيلي الفترة المقبلة.

راحة 24 ساعة لـ«سيدات طائرة الأهلي»

و من ناحية أخرى منح إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة طائرة سيدات بالأهلي، لاعبات الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، يوم الجمعة الماضي.

وقرر إبراهيم فخر الدين إراحة اللاعبات من التدريبات يوم الجمعة الماضي لمنحهن فرصة الاستشفاء في ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري خلال الفترة الماضية.

وعاد فريق الطائرة للتدريبات يوم السبت الماضي استعدادا لمواجهة فريق الصيد التى أقيمت يوم الاثنين، على صالة الصيد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على فريق الصيد بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية والمؤجلة من الأسبوع الأول لبطولة الدوري.