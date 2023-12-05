الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

ختام فعاليات نشاط التدريب الميداني لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

مركز حسن حلمي لتأهيل
مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ڤيتو

نظم قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، فاعليات حفل ختام النشاط التدريبي لقسم  الاجتماع للعام الجامعى 2023/2024 وذلك بمركز الدكتور حسن  حلمى لذوى الهمم  بالخارجة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، وباشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة.

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وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم الاجتماع بالكلية ان الاحتفالية شهدت مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية مع طلاب ذوي الهمم من مركز الدكتور حسن حلمى  بهدف الدمج فى تنفيذ الأنشطة التى تنمى لدى الأطفال  والطلاب الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة وتدعو الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتعلن تاييدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة أخري.

وأضاف أن قسم الاجتماع يضم نخبة متميزة من علماء الاجتماع فى التخصصات المختلفة، مما يجعله من أهم الأقسام التى تواكب التطور الاجتماعى على مستوى المجتمع  وكان له الفضل فى إلقاء الضوء على عدد من المشكلات التي تؤرق المجتمع وبحث عدد من الحالات ميدانيًا من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى كلمة الدكتورة هند أشرف مدرس بقسم الاجتماع والمشرفة على التدريب الميداني حيث قدمت الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس قسم الاجتماع  معربة عن سعادتها للمشاركة فى تدريب  طلاب قسم الاجتماع من خلال البرنامج  التدريبى لختام الأنشطة للقسم وأعربت عن سعادتها في مركز حسن حلمي وأكدت على مواصلة العطاء للقسم.

وأكد الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب أن قسم الاجتماع له دور مجتمعى فى المشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى تدريب طلابه ميدانيا لدراسة الحالات على أرض الواقع للمشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عبد السلام وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتور  أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والسيد ناصف أنيس  رئيس مجلس إدارة مركز حسن حلمى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة وبحضور الدكتور هند أشرف عباس المشرف العام العام على التدريب الميداني والأستاذة الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة والدكتور محمود محارب نائب مدير مركز ذوي الإعاقة  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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ختام النشاط التدريبي لقسم الاجتماع جامعة الوادي الجديد الانتخابات الرئاسية التدريب الميداني التضامن الاجتماعي كلية الآداب جامعة الوادي الجديد

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