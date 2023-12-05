بسعر 27 جنيها للكيلو طرح 60 طن سكر بمراكز الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن وصول 60 طنا من السكر المدعم وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرحه بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بسعر 27 جنيها للكيلو، تخفيفًا عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق الخارجية.

وأوضح الزملوط أنه جاري توزيع الكميات على مراكز المحافظة لبدء طرحها بالمنافذ مع التأكيد على تشديد الرقابة على عمليات البيع وفقًا لاحتياجات كل مواطن لضمان وصول السلعة لأكبر عدد من المواطنين.



محافظ الوادي الجديد يتفقد "المدينة الرياضية" بالعاصمة الإدارية الجديدة ونادي الهجن

Advertisements

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة، وتمهيد الطرق الداخلية المؤدية للمدينة الرياضية. كما تفقد أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا باستكمال تركيب الإنترلوك بمحيط السور الخارجي للعاصمة وتطوير الجداريات المحيطة بمدخل المطار لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

حيثُ وجه بزراعة نخيل على جانبي المدخل الرئيسي للنادي، وسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح واستكمال تجهيز وتسوية مضمار السباق بطول ٥ كم. كما تابع أعمال الإنشاءات بالقرية التراثية الملحقة، موجهًا بتوصيل الكهرباء للمحال الموجودة بمعرض المنتجات الحرفية والتراثية وإنشاء مناطق استراحات على الطراز البيئي داخل ساحة المعرض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ