الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

رئيس الكنيسة الأسقفية يناقش الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني

رئيس الأسقفية، فيتو
رئيس الأسقفية، فيتو

 نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة تحت عنوان "الإيمان المسيحي وتحدي التنوع الديني، بعد عشرين عامًا".

 وجاء ذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفة بالزمالك.
 

وقدم الندوة المطران جورج سمنر أسقف إبروشية دالاس الأسقفية في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت الندوة بتسأول عن ماذا نتعلم من الجار في الأوقات الصعبة وأوقات السلام؟

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الاختلاف بين الديانات

وقال المطران جورج سمنر: إن الاختلاف بين الديانات هو  شئ مهم، إذ أنه يقودنا إلى نقاط مشتركة بيننا، على مثل اتفاق الديانات المختلفة على أن الله واحد، مضيفًا إن على مدار العصور كان يحدث نقاشات بين المسيحيين والمسلمين والوثنيين، ولكن كان يقف المسيحيين والمسلمين في نفس الصف لإثبات "إن الله واحد".

 

وأضاف المطران جورج سمنر: أن الديانات المختلفة قد تشاركوا في مفاهيم كثيرة، مثل الإدارة الإلهية والنعمة والنبوة ولكن مع الحفاظ على الاختلافات في فهم تلك المعتقدات لدى كل ديانة.
 

واختتم المطران جورج سمنر: أن الصداقة هى رحلة تعبر عن الحب أثناء الاختلاف، إذ من الممكن في صداقتنا أن نرى في بعض الأحيان عدم توافق، ولكن هناك دائمًا حب وود مشترك، بالإضافة إلى المشاركة في التحديات التي تفرضها علينا الحياة.

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الاختلاف بين الديانات رئيس الاسقفية التنوع الديني الإيمان المسيحي الدكتور سامي فوزي

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