الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة

إنجي علاء، فيتو
إنجي علاء، فيتو

إنجي علاء، عبرت السيناريست إنجي علاء عن سعادتها بعد أداء مناسك العمرة، ونشرت صورة لها من الأراضي المقدسة عبر حسابها على موقع تويتر.

وكتبت إنجي علاء قائلة: “اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، الحمد لله يا رب انك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب انك دايما المنقذ الرحمن الرحيم.. فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهمّ عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبّلها منّي يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

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انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

 

وكانت أعلنت السيناريست إنجي علاء مؤخرا انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع فيس بوك.

 

وكتبت إنجي: قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أن قد تم الانفصال الرسمي بيننا.

وأضافت:" مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرا للسنوات العشرة الطيبة، التي جمعتنا وأولادنا أحنا نعمة أنعمها الله علينا.

واختتمت ؛" دعواتكم  ربنا يكتب اللي فيه الخير  اشهد الله يا يوسف أن طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جي والحمدالله علي كل شيء.
 

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