مدير تعليم الأقصر يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

شهد الدكتور صبري خالد عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ختام فعاليات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية،وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

حيث نظم المسابقة توجيه التربية الدينية برئاسة الموجه العام عبور طايع عبد الجليل، بالتعاون مع توجيه اللغة العربية برئاسة الموجه العام حجاج محمد أحمد، والتي استمرت فعالياتها قرابة أربعة أسابيع، بلغ عدد المتسابقين فيها على مستوى المحافظة 2859 متسابقًا، وصعد للتصفيات 492 حافظًا.

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وفازت خلالها بالمركز الأول الطالبة مرام النوبي محمود بإدارة الطود التعليمية والتي تحفظ القرآن الكريم كاملًا، كما فازت بالمركز الثاني الطالبة زينب حسيب عبد الموجود بإدارة الطود والتي تحفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب محمد محمود محمد النوبي بإدارة الطود والذي حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

كما فازت من إدارة إسنا التعليمية فاطمة محمد أحمد بالمركز الأول، هاجر عبد الله مسلم بالمركز الثاني، وأسماء عبد الخالق بدر المركز الثالث.

وقد حضر الحفل هشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية، وعلي محمد خليفة مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وقيادات من تعليم الأقصر.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على عناية وزارة التربية والتعليم بالجوانب الثقافية والعلمية وكذلك الفنية الرياضية في حياة الطالب إلى جانب تحصيله الدراسي؛ حرصًا منها على إخراج شخصية متكاملة متزنة، فشرعت لها المسابقات التي تقام بشكل دوري لإتاحة مناخ صحي للتنافس في شتى العلوم والفنون،معربا عن سروره بهذا التميز الذي وصل إليه المتسابقون، وخاصة في مجال حفظ القرآن الكريم.

وفي ختام الحفل قدمت الدرع التذكارية لوكيل تعليم الأقصر إدارة المشاركة المجتمعية برئاسة حنان لطفي، امتنانًا له على دعم ورعاية المسابقة وتذليل الصعاب لها.

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