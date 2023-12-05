الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة فورتسكيو للطاقة الخضراء لبحث تعزيز سبل التعاون

وزيرة التخطيط، فيتو
وزيرة التخطيط، فيتو

التقت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بمارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء ومعتز قنديل الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي ممثلي شركة فورتسكيو للطاقة الخضراء لبحث تعزيز سبل التعاون

بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،  د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، مريم محمود باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتطرقت د.هالة السعيد خلال اللقاء إلى جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة  الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأكدت السعيد اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، واشارت إلى أهمية البناء على التعاون الذي تم خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر ٢٠٢٢ من توقيع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وناقش الطرفان تبادل أوجه الاستفادة من المبادرات التي تقوم بها مصر في العديد من المجالات الإصلاحية وأيضًا مايمكن أن تقدمه الشركة من دعم في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

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