الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس شئون الشرق الأوسط لبحث سبل التعاون

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستيف لوتس -بنائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ود.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزيرة، وأ.عالية خالد محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

 وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وتناولت السعيد خلال اللقاء الحديث حول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

مجال التنمية

وأكدت السعيد خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات وبذل المزيد في هذا الشأن، كما أكدت السعيد أهمية التمويل والتكنولوجيا في مجال التنمية حيث إنهما من الممكنات الرئيسية لتحقيق عملية التنمية المرجوة.

 

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