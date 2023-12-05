الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التموين: زيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص

السكر في مبادرة خفض
السكر في مبادرة خفض الأسعار،فيتو

سعر السكر، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ  والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو. 

 

حملات رقابية على توزيع السكر 

كما يتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

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وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا. 

 

وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن علي السكر. 

 

ضخ طن ونصف سكر يوميا لكل مجمع استهلاكي 

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين احمد كمال ان  وزيرالتموين  قد تلقي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات. 

وافاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي، مؤكدا إلغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار. 

 وأكد المتحدث الرسمي للوزارة المتابعة  اليومية للضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات. 

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المجمعات الاستهلاكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبادرة تخفيض الأسعار وزير التموين

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