ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وفرد محلي بالأقصر

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



مديرية أمن الأقصر

حيث تم ضبط بنطاق مديرية أمن الأقصر عاطل وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية "متحصلات بيع المواد المخدرة".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتان- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".



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