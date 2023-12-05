ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وفرد محلي بالأقصر
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مديرية أمن الأقصر
حيث تم ضبط بنطاق مديرية أمن الأقصر عاطل وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية "متحصلات بيع المواد المخدرة".
كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتان- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.