الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

على رأسها 30 يونيو، أبرز الطائرات المصرية بدون طيار داخل معرض ايديكس 2023 (فيديو وصور)

طائرة 30 يونيو،فيتو
طائرة 30 يونيو،فيتو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

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طائرات بدون طيار

في ظل التنامي الكبير في أساليب الحروب والقتال الحديثة، اتجه العالم مؤخرًا نحو الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ "المُسيرات"، حيث أصبح منها العديد من الإصدارات ذات المدايات المختلفة، وهو ما أضاف تحدي جديد أمام الجيوش العالمية.

ولأن القوات المسلحة تواكب كل ما هو جديد في مجال التسليح العالمي، اتخذت مصر خطوات كبيرة فيما يخص بناء أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار بتصنيع مصري 100%، وهو ما تم عرضه في مناطق عرض الطائرات بدون طيار بمعرض إيديكس 2023.

وكان لـ "فيتو" جولة لتفقد تلك الطائرات التي تمتاز بالقدرات القتالية والاستطلاعية العالية، والتي أشاد بها الوفود العسكرية المختلفة التي تفقدتها.    
الطائرة الهدفية طابا 1 وطابا 2

هي طائرة تسخدمها قوات الدفاع الجوي ولديها القدرة عاى اكتشاف وتتبع الاهداف الجوية ولها القدرة في تدمير القوات الجوية.

طابا1: تبلغ سرعة الطائرة طابا 1، 500 كيلومتر/الساعة، ويمكنها أن تحلق لمدة 50 دقيقة، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 6 كيلومتر.

طابا 2: تبلغ سرعة الطائرة طابا 2، 850 كيلومتر/الساعة، ويمكنها التحليق حتى 8 ساعات.

الطائرة 30 يونيو

الطائرة 30 يونيو هي طائرة استطلاع بدون طيار، يُمكنها التصوير ليلًا ونهارًا، كما أنها مزدوة بمنظومة كهرومغناطسية ومنظومة sga، ويمكنها التحليق لمدة 14 ساعة. 
الطائرة أحمس

الطائرة أحمس هي طائرة استطلاع بدون طيار، يصل مداها 240 كيلومتر/ الساعة، وأقصى سرعة لها 260 كيلومتر/ الساعة، ويمكنها العمل حتى ارتفع 7000متر.

الطائرة 6 أكتوبر

الطائرة 6 أكتوبر هي طائرة استطلاع بدون طيار، وتبلغ أقصى سرعة لها 260 كيلومتر/الساعة، ويمكنها أن تُحلق لمدة 30 ساعة متواصلة بمدى عمل 240 كيلومتر، كما أنها نموذج مطور من الطائرة بدون طيار 30 يونيو
 

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