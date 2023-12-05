الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية ونادي الهجن

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

 تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة، وتمهيد الطرق الداخلية المؤدية للمدينة الرياضية.

 كما تفقد أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا باستكمال تركيب الإنترلوك بمحيط السور الخارجي للعاصمة وتطوير الجداريات المحيطة بمدخل المطار لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.

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محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

ووجه الزملوط بزراعة نخيل على جانبي المدخل الرئيسي للنادي، وسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح واستكمال تجهيز وتسوية مضمار السباق بطول ٥ كم. كما تابع أعمال الإنشاءات بالقرية التراثية الملحقة، موجهًا بتوصيل الكهرباء للمحال الموجودة بمعرض المنتجات الحرفية والتراثية وإنشاء مناطق استراحات على الطراز البيئي داخل ساحة المعرض.

وأصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف اللواء ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، خلفًا للمهندس مجدي الطماوي لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكّد الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية التنفيذية؛ بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وخدمة الصالح العام.

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