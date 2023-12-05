رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

حث الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، طلاب وطالبات الجامعة، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل وطننا الحبيب

وأوضح موسى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبًا وطنيًا وقوميًا، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرًا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة.

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جاء ذلك خلال ندوة عقدها رئيس الجامعة مع الطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وحشد كبير من الطلاب

أكد خلال اللقاء حرص الجامعة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يحاك حول وطنهم من أخطار ومكائد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن.

ووجه زين الدين، اتحاد طلاب الجامعة، بتنظيم مشاركة طلاب الجامعة في الانتخابات عبر تكوين مجموعات للذهاب للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية، للمقيمين والوافدين بالمحافظة، ورسم صورة مشرفة تليق بجامعة طيبة التكنولوجية، مؤكدًا على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.



وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.



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