تفاصيل إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قلب الصين (صور)

سات 2، أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القمر الصناعي المصري "مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفًا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، والاطمئنان على صحة عمله، مشيرًا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، وبالأمس تم إنزال عدد من البيانات من المحطة الأرضية في مصر.

و أوضح صدقي أن اليوم سيتم استكمال عمليات الاتصال مع القمر سات 2 في إطار استمرار عمليات الاختبار.

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إطلاق القمر الصناعي مصر سات ٢

وفي وقت سابق من أمس، قالت وكالة الفضاء المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إنه "في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، تعلن وكالة الفضاء المصرية أنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر ٢٠٢٣ بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.

هذا، وقد شارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدي مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.

وقد تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.

أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء

ويخدم القمر الصناعي "مصر سات ٢" أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.

ويعد إطلاق "القمر الصناعي مصر سات ٢" هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة هامة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية وذلك اتساقًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

إطلاق القمر الصناعي التجريبي المصري نكس سات في يناير 2024

كذلك عقدت وكالة الفضاء المصرية، اجتماع مع قيادات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، حيث تم عقد اجتماع في مقر الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، الجهة الصينية المسئولة عن مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 والمسئولة أيضًا عن تصميم وتنفيذ المحطة الأرضية للقمر مصر سات 2.

وحضر الاجتماع من الجانب الصيني وانغ هايتا، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ودينج هينج، نائب مدير عام الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وتشو تشيوان، مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ووانغ هايشياو، نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.

كما حضر الاجتماع لين مو، نائب رئيس DFH، والسيد تان تيان، نائب كبير المصممين في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، والسيد لي جيلين، كبير خبراء بشركة Space Star Technology Cooperation، وتشين يوانوي نائب كبير المصممين بشركة Space Star Technology Cooperation.

وفي أثناء الاجتماع تم مناقشة أوجهه التعاون المستقبلية في مجال نقل تكنولوجيا تصميم وتنفيذ الأقمار الصناعية، وكيفية تعظيم الإستفادة من الخبرات المكتسبة في تنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 وكذا تأسيس مركز الجميع والتكامل والاختبار.

كما تم عقد اجتماع مع الجهة الصينية المسئولة عن العلاقات الدولية في مجال الفضاء حيث حضر الاجتماع من الجانب الصيني، فو زهيهنيج، رئيس شركة سور الصين العظيم، وشن يانجين، نائب رئيس شركة سور الصين العظيم، و"وه شاو" مدير عام شؤون أفريقيا وأمريكا، ودينج جيي، القائم بأعمال المدير العام لقسم خدامات الإطلاق، وشي ليكس يونج، مدير بقسم خدمات الإطلاق، ولي زهين هيو، مدير بقسم خدمات الإطلاق.

وفي أثناء الاجتماع تم مناقشة جاهزية إطلاق القمر الصناعي التجريبي المصري نكس سات والمزمع إطلاقه في 30 يناير 2024، حيث أكد الجانب الصيني علي موعد الإطلاق، كما تم مناقشة المهام الفضائية الخاصة بوكالة الفضاء المصرية والمخطط إطلاقها في عام 2024.