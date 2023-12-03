الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مذكرة تفاهم بين وكالة
مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وشركة سييرا سبير، فيتو

 قامت وكالة الفضاء السعودية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سييرا سبيس الرائدة، التي يقع مقرها في ولاية كولورادو الأمريكية، في مجال تقنيات الفضاء، لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الفضاء وتقنياته؛ مما يؤكد التزام الوكالة بتوسيع شراكاتها العالمية في مجال الفضاء.

توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات

 وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "مذكرة التفاهم تركز على تسهيل توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات، وإتاحة التدريب على رأس العمل لمنسوبي ومنسوبات الوكالة والمرشحين من قبلها، إضافة إلى تسهيل المجال لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات في مجالات الفضاء وتقنياته، وتعزيزها فرص التعاون التعليمية والمهنية".

Advertisements

وتهدف الوكالة عبر هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات، التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الفضاء واستكشافه، إلى مشاركة تطلعاتها، واستحداث وخلق البرامج التدريبية التخصصية للطلاب والموظفين، بما يساهم في نمو قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة الفضاء السعودية شركة سييرا سبيس مذكرة تفاهم ولاية كولورادو الأمريكية مجال تقنيات الفضاء الفرص التدريبية وكالة الانباء السعودية واس قطاع الفضاء

مواد متعلقة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

السيسي يهنئ بن زايد على إنجاز الإمارات في مجال الفضاء

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

نقل زوجة أشرف عبد الغفور إلى العناية المركزة

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

وفاة أشرف عبد الغفور، التحفظ على السائق المتسبب فى حادث التصادم

فيوتشر يخطف فوزا مثيرا من الهلال الليبي 2\1 في الكونفيدرالية

وفاة أشرف عبد الغفور، نصف قرن من التألق في المسرح والتلفزيون

بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

المزيد
الجريدة الرسمية